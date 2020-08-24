 

Российскую вакцину от коронавируса испытают на белорусах

24.08.2020, 17:23, Разное

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что Белоруссия станет первой после России страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”. Там пройдет третий этап испытаний препарата.

Об этом главы государств договорились в ходе телефонного разговора. Тестирование вакцины будет проходить на добровольной основе, сообщает Ura.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Мнение: Зе и сотоварищи на Прикарпатье

14.07 / Ученые связали нежелание соблюдать карантинные меры с проблемами памяти

09.08 / На выборах в Белоруссии массово задерживают независимых наблюдателей

21.08 / Компания Apple экономит на важных комплектующих для iPhone 12

03.07 / Спичка за миллиард

06.08 / Барановская поделилась мнением по поводу секса на первом свидании

16.07 / Мнение: О российско-вьетнамской дружбе

09.08 / Война 08.08.08: 13 страниц в новой книге мемуаров Николя Саркози

28.06 / Орлова метит в Голливуд с новой прической

08.08 / «Я переспал со всеми»: Артем Карокозян рассказал о своих курортных романах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска