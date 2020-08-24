 

В немецкой больнице подтвердили отравление Навального

24.08.2020, 17:23, Разное

Медики клиники “Шарите” в Германии, куда основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный был перевезен из омской Городской больницы скорой помощи №1, обнародовали результаты диагностики. Специалисты подтвердили версию об отравлении, на которой настаивали его сторонники, родные и близкие.

По мнению врачей, Навальный был отравлен веществом из группы холинэстеразов. Однако, конкретный “виновник” произошедшего с оппозиционным политиком остается неизвестным. Для его определения нужны дополнительные исследования. В настоящее время 44-летний общественный деятель остается в коме, но медики утверждают, что серьезных угроз его жизни нет.

Специалисты пока не могут сказать, выйдет ли Алексей Навальный из комы, когда это случится и какими будут последствия отравления для его здоровья. Тем не менее, медики предполагают, что произошедшее окажет воздействие на его нервную систему, сообщает RT.

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Публикация от Алексей Навальный (@navalny) 19 Авг 2020 в 2:57 PDT

Напомним, что Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел на самолете из Томска в Москву. Во время полета Алексей зашел в туалет и долго оттуда не выходил, а зачем начал кричать и вскоре потерял сознание. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, политика в срочном порядке доставили в токсикологическую реанимацию омской Городской больницы скорой помощи №1. Основатель ФБК впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Родные и близкие Навального настояли на его транспортировке в немецкую клинику. 22 августа он был доставлен в Германию на чартерном медицинском самолете.



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