 

“Я – символ юности”: Наташа Королёва в “платье девственности” отметила семейный праздник

24.08.2020, 17:17, Разное

Популярная певица Наташа Королёва недавно вместе с Сергеем Глушко (Тарзаном) отметила семейный праздник – 17-летие совместной жизни. На праздничную вечеринку исполнительница пришла в эффектном наряде, названном его хозяйкой “платьем девственности”.
Вечеринка прошла в одном из ресторанов, и поздравить семейную пару пришли близкие приятели и коллеги, в том числе – комик Владимир Винокур, являющийся соседом по даче. Для празднования Наташа Королёва облачилась в эффектное платье розового цвета. “С возрастом тебя тянет надеть что-то такое из юности. А так как я – символ юности целого поколения, то у меня это всё происходит особенно заметно. К счастью, платье девственности я нашла”, – прокомментировала знаменитость свой выбор.

К слову, дизайнером наряда стала Аника Керимова, являющаяся известным экспертом в этой отрасли. По её словам, “платье девственности” было сшито из штапеля, идеально подходящего для жаркой погоды. Также дизайнер упомянула, что выбор Наташи Королёвой не остался незамеченным другими клиентами, которые также попросили сшить для них нечто похожее. Об этом пишет Dni.ru.



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