Ученые подтвердили возможность внутриутробного инфицирования SARS-Cov-2

24.08.2020, 17:10, Разное



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Одной из важнейших функций плаценты является обеспечение защитного барьера, который блокирует передачу инфекций от матери к ребенку. Ученые выяснили, что под воздействием коронавируса этот барьер может «сломаться», поскольку клетки женской плаценты имеют необходимый механизм для репликации вируса.

В рамках исследования, опубликованного в журнале Frontiers of Cell and Developmental Biology, исследователи проанализировали последовательности РНК (рибонуклеиновой кислоты) женской плаценты и обнаружили, что эмбриональный орган обладает рецепторами, которые Sars-CoV-2 использует для проникновения в клетки верхних дыхательных путей и легких человека. Это означает, что этот орган может быть не только инфицирован, но и локально распространять вирус.

Авторы исследования подчеркнули необходимость более тщательного акушерского наблюдения за беременными женщинами, зараженными коронавирусом, а также изучения плаценты на возможность инфицирования.

В середине июля врачи из Франции описали клинический случай внутриутробной передачи коронавируса. Беременная женщина поступила в больницу с сильной лихорадкой и кашлем, у нее был подтвержден диагноз COVID-19. Ребенок появился на свет при помощи кесарева сечения, и коронавирус был обнаружен у него немедленно после родов, а затем спустя 3 и 18 дней. Патоген был найден в крови и в выделениях из легких ребенка. Врачи обнаружили у него проявления болезни со стороны нервной системы. В головном мозге новорожденного были обнаружены такие же изменения, как и у взрослых с COVID-19.

Ученые также выявили высокий уровень содержания коронавируса в плаценте матери. Он был выше, чем в амниотической жидкости (она окружает плод) и крови женщины. На основании этих находок ученые пришли к выводу, что ребенок заразился именно через плаценту.

При этом до сих пор отсутствуют доказательства выделения коронавируса с грудным молоком и возможности заражения младенца во время кормления. Однако в единичных работах упоминалось, что SARS-CoV-2 был обнаружен в двух образцах грудного молока инфицированных женщин, но при этом исследователи не уверены, что в обоих случаях ребенок был заражен не во время телесного контакта.

Российские врачи считают, что в условиях нехватки данных о передаче вируса от матери к ребенку вполне оправдано разделение матери и ребенка при подозрении на COVID-19 или подтвержденном диагнозе и кормление сцеженным грудным молоком.