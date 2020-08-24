Белоруссия закупит у РФ системы ПВО, БТР и вертолеты Ми-35М

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24.08.2020, 17:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВооруженные силы Белоруссии и российский концерн «Алмаз – Антей» в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020» подписали план поставок современных образцов систем ПВО до 2025 года, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«Подписан план взаимодействия с ОАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» на 2021 – 2025 годы по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается также, что во время форума «по результатам проделанной за последний год» работы подписан ряд других «взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения».

Так, подписан контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» и контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М.

Напомним, в Туве стартовали конкурсы армейских международных игр 2020 года «Конный марафон» и «Военное ралли» (будут проходить по 30 августа). В 2020 году Армейские международные игры проводятся с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств.

В январе министр обороны Сергей Шойгу назвал число приглашенных на Армейские игры-2020 стран.



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