Скандалы: Немецкий пациент

24.08.2020, 17:00, Разное

Кто и как переправил Алексея Навального в Германию

Утром субботы, примерно в 09:50 мск, самолет Bombardier Challenger 604 с находящимся в коме основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным на борту приземлился в Берлине. Рейс был организован берлинским фондом Cinema for Peace, и его основатель Яка Бизил после посадки отметил, что состояние политика осталось «стабильным» как во время перелета, так и при посадке. А пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш на фоне того, как долго решался вопрос о транспортировке политика, подчеркнула, что его стабильное состояние «ещё раз подтверждает: везти Навального ничего не мешало, и нужно было делать это как можно быстрее».

Рейс, в рамках которого Навального доставили в Берлин, оказался необычным. Посадка борта, как пишет немецкий таблоид Bild (использован перевод ТАСС), специально была заявлена не в том аэропорте, в котором в итоге произошла. По данным сайта FlightRadar, самолет приземлился в аэропорту Шенефельд. Однако в действительности он сел в военной части аэропорта Тегель, что стало частью «сознательной маскировочной тактики» и было сделано из соображений безопасности, рассказали источники Bild. FlightRadar также указывает, что хотя самолет, прилетев из Омска, якобы приземлился в Шенефельде, далее он отправился в Нюрнберг именно из Тегеля.

Навальный был перевезен на специальном самолете, приспособленном для перевозки находящихся в коме пациентов, отмечает Русская служба «Би-би-си». По ее данным, реанимобиль с Навальным прибыл на российский аэродром в сопровождении полицейских. На борт также поднялась супруга политика Юлия Навальная.

Реанимобиль пустили на территорию аэропорта. В сером минивэне сзади едут Кира Ярмыш и Иван Жданов pic.twitter.com/ax7YTry7yX

— Штаб Навального в Омске (@teamnavalny_om) August 22, 2020

Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

В клинику «Шарите» Навального доставили примерно через полтора часа после прилета, указывает «Би-би-си». Туда приехал правительственный кортеж с несколькими скорыми, в одной из которых находился политик, передавал корреспондент «МБХ Медиа». Специалисты клиники приступили к обследованию Навального и его всесторонней диагностике, сообщила Deutsche Welle официальный представитель клиники Мануэла Цингль. Она подчеркнула, что «по окончании обследования и согласования с семьей [Навального] лечащие его врачи сделают заявление о заболевании и о методах лечения». В общении с «РИА Новости» клиника указала, что заявление лечащих врачей Навального ожидается только в понедельник.

Алексея Навального привезли в клинику Шарите #Nawalny #SaveNavalny pic.twitter.com/CNY7m3fStg

— РадиоНавальныйLIVE (@radionavlive) August 22, 2020

За помощь в финансировании транспортировки Навального в Берлин руководитель сети региональных штабов политика Леонид Волков поблагодарил Бориса Зимина — сына основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина, входившего в 2005 году в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. «Мы очень благодарны Борису Зимину и фонду Зимина, который взял на себя эти огромные и неподъемные для нас расходы», — сказал он в интервью DW.

Через несколько часов после того, как самолет с Навальным прилетел в Берлин, с официальным заявлением выступил Минздрав Омской области. В Омске политик оказался из-за экстренной посадки самолета, на борту которого ему стало плохо. Ведомство сообщило, что лечившие Навального врачи готовы «предоставить любую информации или оказать помощь» медикам немецкой клиники. Кроме того, в сообщении появилась новая информация об анализах Навального — медики обнаружили в его моче алкоголь и кофеин.

С публичным заявлением выступил и заведующий реанимацией Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Борис Теплых, который был отправлен в Омск из Москвы. На своей странице в Facebook он описал поездку как «сумасшедшие 36 часов без сна» и вступился за омских врачей и больницу. «Их [семьи Навального] окружение разыгрывало информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов», — отметил Теплых. По его словам, окружение политика транслировало все наоборот: «У врачей нет диагноза — ага, нет, но все версии, которые отрабатываются, рассказывали семье. Комы неясного генеза — целая панель, требующая исключений одного за другим, что и происходит, о чем честно говорится». Теплых не согласился и с тем, что больница в плохом состоянии: здесь можно наблюдать «гордую чистоту» и «персонал без признаков профвыгорания». По его словам, «переживали за пациента только врачи и несчастная семья».

Александр Пятин