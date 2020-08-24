“Не теряет надежд”: Рита Дакота рассказала о необходимой процедуре для путешествия в Турцию

24.08.2020, 16:53, Разное

Популярная певица Рита Дакота разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которых пояснила о необходимости выполнения стандартной процедуры для реализации возможности отдыха в Турции. Также знаменитость попросила подписчиков оказать ей консультационную помощь в выборе одежды для дочери.

Недавно певица пояснила фолловерам о том, что планирует отправиться с дочерью Мией отдыхать на турецкий курорт. Однако, как выяснилось, для Дакоты, имеющей белорусское гражданство, данное мероприятие является не таким беспроблемным. В российской пограничной службе исполнительнице сообщили, что наследнице в свидетельстве о рождении необходимо еще поставить специальный штамп о том, что она имеет гражданство РФ, а хозяйка микроблога, соответственно, является её матерью. Телезвезда уведомила, что решает эти вопросы, однако малышку такое ожидание, судя по опубликованному фото, весьма расстроило. “Лицо Мии, которая не теряет надежд таки улететь на море”, – так прокомментировала Рита Дакота недовольное лицо дочери на фотоснимке.

К слову, певица решила попросить у подписчиков дельного совета, где приобрести для Мии нарядной летней одежды – платьев и парных комплектов. Особенно же исполнительницу заинтересовал вопрос покупки слитных купальников для дочки, ведь в последний момент выяснилось, что демонстрация в Instagram фото даже такой маленькой девочки только в трусиках грозить хозяйке аккаунта “баном”.

Фолловеры знаменитости с готовностью откликнулись на её призыв о помощи. Они порекомендовали Дакоте несколько подходящих магазинов одежды, а кроме того – пожелали исполнительнице скорейшего завершения формальных процедур для отправки на море. Публикация за несколько часов набрала более 50 тысяч “лайков”.