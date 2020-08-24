Юрий Лоза назвал “странноватой” идею сделать кулоны с прахом Легкоступовой

24.08.2020, 16:53, Разное

После смерти Валентины Легкоступовой было предложено сделать из ее праха кулоны. Юрий Лоза назвал такую идею странноватой.

14 августа ушла из жизни российская певица Валентина Легкоступова. Ее близкая подруга Наталья Штурм предложила изготовить из праха исполнительницы кулоны, которые бы увековечили память о звезде. Однако не все оценили такую инициативу положительно. Юрий Лоза назвал подобную идею странноватой. Певец и композитор часто высказывается по поводу самых разных событий в стране и в мире.

В этот раз он заявил, что ему не понятны соображения, которыми руководствовалась Штурм. Лоза напомнил, что исполнительница хита «Ягода-малина» была верующим человеком, православной. Так, она пела в рамках православного фестиваля, а кроме росписи с яхтсменом Юрием Фирсовым она также венчалась с ним в церкви. Поэтому сама Легкоступова вряд ли бы благосклонно отнеслась к идее создания кулонов из ее праха. Юрий Лоза напомнил, что право выбора способа погребения целиком остается за родственниками умершего. Напомним, Легкоступова умерла на 55 году жизни, так и не придя в сознание после травмы. После смерти заслуженной артистки РФ многие знакомые певицы посчитали виновным в ее смерти именно супруга.

В браке с Фирсовым артистка прожила немногим больше месяца, к подготовке похорон спортсмена родственники Легкоступовой не допустили. При этом есть версии, что смерть исполнительницы была вызвана не падением в ванной, как гласит официальная версия, а побои, нанесенные мужем. Тем не менее, сразу после похоронной церемонии яхтсмен отправился на телевидение для участия в ток-шоу. Как пишет издание «Телепрограмма», правоохранительные органы расследуют обстоятельства смерти певицы.