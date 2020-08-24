 

Эксперт оценила итоги встречи Путина с ростовским губернатором

24.08.2020, 16:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент отметил достижения Василия Голубева на посту руководителя Ростовской области, и указал на те точки роста в регионе, на которые следует обратить внимание, – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына, комментируя беседу Владимира Путина с ростовским губернатором.

«Президент и губернатор Ростовской области провели подробную беседу. Василий Голубев сделал акцент на мерах по поддержке региона, которые предпринимает областное руководство – в частности, речь шла о сельхозпроизводстве», – отметила Дарья Кислицына, руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

В понедельник состоялась рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Ростовской области Голубевым в режиме видеоконференции. В беседе с Голубевым глава государства отметил, что его беспокоит тенденция к сокращению сельхозпроизводства в Ростовской области. В ответ губернатор региона подчеркнул, что в этом году эту тенденцию удастся переломить. «Я вас прошу внимательно на это посмотреть, и если нужна какая-то помощь, поддержка, вы, пожалуйста, сформулируйте эти просьбы», – сказал Путин.

«Президент несколько раз отметил опыт руководства Голубева регионом, те достижения, которые были достигнуты и те точки роста, на которые нужно обратить внимание», – подчеркнула Кислицына.

По оценке эксперта, в федеральном центре, в частности оценили принятие по инициативе Голубева регионального социального пакета. «Он состоит из 16 мер поддержки, так называемый «стандарт благополучия человека», когда они идут не от формальных показателей, а из понимания того, что нужно отдельным группам граждан», – отметила Кислицына. Кроме того губернатор упомянул ансамбль песни и пляски донских казаков, которому в будущем году  исполняется 85 лет, и который претендует на президентский грант.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель правления Газпрома Алексей Миллер утвердили программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. 



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