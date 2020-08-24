Экс-глава МИД Украины назвал главную проблему страны

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24.08.2020, 16:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГлавной проблемой Украины является отсутствие утвержденной стратегии национальной безопасности, сообщил бывший глава МИД Павел Климкин в статье для «Европейской правды».

Дипломат подчеркнул, что будущее государства не определено, поскольку никто не сформулировал общее видение угроз и мер по борьбе с ними, передает РИА «Новости».

Таким образом, Климкин предложил три шага для исправления этой ситуации. Первым шагом он назвал получение целостного взгляда на проблему Украины, вторым – распределение ответственности за страну. И третьим шагом он назвал необходимость разработать «настоящую» стратегию национальной безопасности.

Экс-глава МИД подчеркнул, что от реализации этих задач зависит, отметит ли государство свой следующий День независимости, пишет «Европейская правда».

Напомним, экс-депутат украинского парламента от «Партии регионов» Давид Жвания заявлял, что вместе с бывшим главой МИД Украины Павлом Климкиным давал взятку в 2014 году европейскому чиновнику в 5 млн евро за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на президентских выборах. Парламентарий утверждал, что в 2014 году на Украине произошел захват власти, и это было спланированной акцией.



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