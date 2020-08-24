 

Адвокат счел обращение соратников Навального в ЕСПЧ «похожим на страшилку»

24.08.2020, 16:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаОбращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за якобы воспрепятствования вывозу блогера Алексея Навального похоже на желание придать скандальный оттенок ситуации, сообщил адвокат Алексей Мельников.

«Вопрос, было ли вообще воспрепятствование и почему международный судебный орган такое в принципе должен рассматривать. Что касается самого основания обращаться с таким заявлением в ЕСПЧ – оно было несвоевременным и мы имеем все подтверждения тому, что надо было просто дождаться возможности обеспечить безопасную транспортировку Навального в иностранное медицинское учреждение. Это похоже на страшилку или поддавливание, и желание придать скандальный оттенок делу, дескать, не дают», – передает РАПСИ слова Мельникова.

По словам адвоката, надо также отдать должное органам здравоохранения и властям «в широком смысле слова», потому что в период нахождения Навального в Омске все фактически в онлайн-режиме имели «всю палитру нюансов его нахождения в больнице».

«Власти слегка даже нарушала вопросы медицинской тайны, понимая, насколько пристальный общественный запрос», – сказал Мельников.

Тем временем источник в суде сообщил, что ЕСПЧ в Страсбурге снял с рассмотрения вопрос о принятии срочных мер по обращению соратников Навального в связи с его транспортировкой в Германию.

По словам источника, ЕСПЧ пришел к выводу, что ввиду допуска к Навальному специалистов из Германии и состоявшейся транспортировки его в Берлин вопрос, поставленный перед судом, не актуален и нет необходимости поддерживать принятие срочных мер.

Обращение в Страсбургский суд было официально зарегистрировано 21 августа. Однако уже на следующий день, после того как российские медики дали разрешение на транспортировку, Навальный был доставлен в клинику Charite в Берлине, и местные врачи приступили к его обследованию. При этом немецкие СМИ сообщили, что Навальный прибыл на лечение в берлинскую клинику «Шарите» в статусе «гостя канцлера».



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