Новая искра? Полицейский в США расстрелял безоружного афроамериканца

24.08.2020, 16:43, Разное

Полицейский расстрелял безоружного афроамериканца в американском городе Кеноша, штат Висконсин. Инцидент спровоцировал новую волну протестов среди местных жителей.

Пострадавший Джейкоб Блейк пытался разнять дерущихся женщин. К нему подбежали стражи порядка и применили электрошокер. Мужчина попытался убежать и укрыться в машине, но один из правоохранителей несколько раз выстрелил ему в спину. Блейка госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает РИА “ФАН”.

Напомним, что аналогичный случай, произошедший весной 2020 года. всколыхнул американское общество и привел к масштабным беспорядкам по всей стране. Тогда полицейский надавил коленом на шею афроамериканца Джорджа Флойда, после чего тот умер в больнице.