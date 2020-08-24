 

Новая искра? Полицейский в США расстрелял безоружного афроамериканца

24.08.2020, 16:43, Разное

Полицейский расстрелял безоружного афроамериканца в американском городе Кеноша, штат Висконсин. Инцидент спровоцировал новую волну протестов среди местных жителей.

Пострадавший Джейкоб Блейк пытался разнять дерущихся женщин. К нему подбежали стражи порядка и применили электрошокер. Мужчина попытался убежать и укрыться в машине, но один из правоохранителей несколько раз выстрелил ему в спину. Блейка госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает РИА “ФАН”.

Напомним, что аналогичный случай, произошедший весной 2020 года. всколыхнул американское общество и привел к масштабным беспорядкам по всей стране. Тогда полицейский надавил коленом на шею афроамериканца Джорджа Флойда, после чего тот умер в больнице.



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