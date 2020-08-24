 

Трамп в понедельник проводит предвыборные мероприятия в Северной Каролине

24.08.2020, 16:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в понедельник проводит серию предвыборных мероприятий в штате Северная Каролина, который может сыграть решающую роль на предстоящих выборах.

В понедельник в городе Шарлотт Трампа официально выдвинут в президенты от Республиканской партии.

В 2016 году Трамп победил в Северной Каролине, завоевав голоса ее 15 выборщиков и опередив Хиллари Клинтон на 3,6 процента. Штат стабильно поддерживает республиканцев на президентских выборах с 1980 года, за исключением победы Обамы в 2008 году.

Сейчас в предвыборных опросах в штате с небольшим отрывом лидирует демократ Джо Байден, однако на выборах 2016 года Трамп также отставал по результатам опросов, но в итоге одержал победу.

Трамп ведет активную агитацию в Северной Каролине, потратив на рекламу 25,9 миллиона долларов с мая по ноябрь. Байден за тот же период потратил 4,5 миллиона долларов.



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