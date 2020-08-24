Боррель – у Евросоюза нет намерения превратить Белоруссию во вторую Украину

24.08.2020, 16:23, Новости дня

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью El País заявил, что Евросоюз не собирается превращать Белоруссию во вторую Украину. При этом он добавил, что ситуация с Александром Лукашенко очень походит на ситуацию с венесуэльским лидером Николасом Мадуро: Брюссель не считает их легитимными президентами, однако вынужден продолжать работать с ними.



Reuters

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в интервью El País заявил, что Евросоюз не признаёт легитимность белорусского лидера Александра Лукашенко, но должен продолжать работать с ним.

«Мы не признаем его легитимным президентом, как мы не признаём (президента Венесуэлы. — ИноТВ) Николаса Мадуро. С этой точки зрения, Мадуро и Лукашенко находятся в совершенно одинаковой ситуации. Мы не признаём, что они были избраны легитимно. Однако, нравится нам это или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать работать с ними, несмотря на то, что не признаём их демократическую легитимность. Цель состоит в том, чтобы у белорусов была возможность свободно выражать своё мнение. Так решил Европейский совет», — подчеркнул Боррель.

Он также отметил, что ситуация с Белоруссией несравнима с украинским событиями.

«Там была напряжённость между европейскими устремлениями и желанием вступить в союз с Россией. Протестующие несли европейские флаги. Там было геополитическое измерение. Белорусы же сейчас не спорят, кто лучше — папа или мама. Они просто требуют режима, при котором будут свободы и гражданские права. На протестах нет европейских флагов. И у ЕС также нет намерения превращать Белоруссию во вторую Украину», — заявил глава европейской дипломатии.

По его словам, сегодняшняя проблема Белоруссии состоит не в выборе между Россией и Европой, а в достижении свободы и демократии, которые являются базовыми ценностями Европейского союза.

Комментируя отношения между Брюсселем и Москвой, Боррель заявил, что они такие же сложные, как и отношения с Китаем.

«Это многогранник с множеством сторон. С одной стороны, у нас против РФ действуют санкции, а, с другой стороны, мы находимся в энергетической зависимости от неё, причём в случае с некоторыми странами эта зависимость очень сильна. Для литовца и португальца ситуация с Россией выглядит по-разному. РФ — участник международной политики, желающий вновь играть роль державы. Это не единственная страна, которая испытывает старый имперский соблазн. Но, нравится нам это или нет, есть много проблем — от Арктики до Сирии, — которые мы должны попытаться решить вместе с Россией», — подчеркнул дипломат.