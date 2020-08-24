Взрыв на газопроводе, обесточивший Сирию, назвали терактом

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24.08.2020, 14:23, Новости дня

Власти Сирийской Арабской Республики заявили, что взрыв, из-за которого страна оказалась без электроэнергии, был террористической атакой, передаёт Reuters. Государственные СМИ сообщили, что возникший после взрыва пожар уже потушен. По имеющимся данным, в столице страны, Дамаске, электроснабжение уже восстановлено.


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Сирийские власти заявляют, что взрыв на Арабском газопроводе, обесточивший Сирию в понедельник, был результатом «террористической» атаки, пишет Reuters.

Как отмечает агентство, сирийский государственный телеканал Ikhbariya продемонстрировал кадры обширного пожара, возникшего после взрыва. Впоследствии телеканал сообщил, что пожар потушен.

«По оценкам, взрыв… был результатом террористической атаки», — приводится в статье цитата министра нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганема. Подробностей министр не сообщил.

Министр электроэнергетики страны заявил, что электроснабжение в провинциях постепенно восстанавливается, а житель Дамаска сообщил, что в столице электричество уже дали, передаёт Reuters.

Агентство напоминает, что Сирия уже бывала обесточена во время гражданской войны: в 2013 году газопровод был повреждён снарядами повстанцев.

 



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