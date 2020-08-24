 

Лукашенко: 150 тысяч человек, вышедшие в центре Минска под красно-белыми флагами — это болельщики «Спартака», праздновавшие победу над «Локомотивом»

24.08.2020, 16:19, Разное

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказался по поводу массовой акции, прошедшей в воскресенье в центре Минска. По словам белорусского лидера, в центр столицы вышли футбольные болельщики с клубной атрибутикой московского «Спартака».

– Да, там были десятки тысяч людей, однако это никак не связано с протестами против результатов выборов. В Беларуси проживает очень много болельщиков российских футбольных команд, особенно «Спартака». А «Спартак» победил «Локомотив», вот люди и вышли с красно-белыми флагами это отметить. Что касается плакатов «Саня, уходи», они адресованы нападающему Кокорина, которого, естественно, многие не хотят видеть в «Спартаке» из-за его прошлого: он сидел, а до этого играл за «Зенит». Сегодня он получает большую зарплату, а на поле не выходит. Кого такое порадует? – заключил Лукашенко.

Также белорусский лидер пояснил причину своего появления на публике с автоматом в руках.

– Это наш отечественный, белорусский пулемёт, который делают на МАЗе. Вернее, пока это прототип, но мне лично руководство предприятия подарило его, – сказал политик.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / “Нас обманули”: заявлено о грубых нарушениях на выборах в Белоруссии

10.08 / Мнение: Новые протесты в Минске намечены на 19-00

02.08 / Мнение: Зеленский летит в США

18.05 / Упражнения на мышцы тазового дна полезны для секса

30.07 / Наталья Фриске изменила образ во избежание сходства с покойной сестрой

05.07 / Ученые создали молекулу, избавляющую от боли и депрессии

08.07 / Мнение: Ленин восстал из ада

02.08 / В московском Парке Горького десантники подрались с росгвардейцами

08.07 / Сын Алибасова рассказал о состоянии здоровья отца в психиатрической клинике

24.07 / Вирус у нас в мозгах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска