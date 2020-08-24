Лукашенко: 150 тысяч человек, вышедшие в центре Минска под красно-белыми флагами — это болельщики «Спартака», праздновавшие победу над «Локомотивом»

24.08.2020, 16:19, Разное

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказался по поводу массовой акции, прошедшей в воскресенье в центре Минска. По словам белорусского лидера, в центр столицы вышли футбольные болельщики с клубной атрибутикой московского «Спартака».

– Да, там были десятки тысяч людей, однако это никак не связано с протестами против результатов выборов. В Беларуси проживает очень много болельщиков российских футбольных команд, особенно «Спартака». А «Спартак» победил «Локомотив», вот люди и вышли с красно-белыми флагами это отметить. Что касается плакатов «Саня, уходи», они адресованы нападающему Кокорина, которого, естественно, многие не хотят видеть в «Спартаке» из-за его прошлого: он сидел, а до этого играл за «Зенит». Сегодня он получает большую зарплату, а на поле не выходит. Кого такое порадует? – заключил Лукашенко.

Также белорусский лидер пояснил причину своего появления на публике с автоматом в руках.

– Это наш отечественный, белорусский пулемёт, который делают на МАЗе. Вернее, пока это прототип, но мне лично руководство предприятия подарило его, – сказал политик.