 

Путин и Нетаньяху обсудили Сирию и ближневосточное урегулирование

24.08.2020, 16:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили проблематику ближневосточного урегулирования и ситуацию в Сирии, информирует пресс-служба Кремля.

«Лидеры обменялись мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования в контексте недавней договорённости Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов о полной нормализации двусторонних отношений. С российской стороны подчеркнута принципиальная позиция в поддержку справедливого, всеобъемлющего и устойчивого решения палестинской проблемы и выражена надежда, что соглашение между Израилем и ОАЭ поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, в ходе разговора была рассмотрена ситуация в Сирии, отмечена обоюдная заинтересованность в продолжении координации на сирийском направлении для противодействия международному терроризму.

«Обсуждены также некоторые актуальные вопросы российско-израильского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической области. Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимодействия в деле борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая клинические исследования и производство вакцин», – добавили в Кремле.

Телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

В середине августа Израиль и Объединенные Арабские Эмираты при посредничестве США заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений. 



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