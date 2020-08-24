Лолита выступила за харассмент женщин старше 50 лет

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24.08.2020, 16:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПевица Лолита Милявская сообщила, что хотела бы, чтобы харассмент существовал для женщин старше 50 лет.

«Я сейчас с иронией говорю, что я за харассмент. В том смысле, что если он исчезнет, то мы вообще забудем, что такое секс. Я бы хотела, чтобы харассмент существовал для женщин после пятидесяти. С обеспеченными мужчинами. Почему нет?!» – рассказала Милявская в интервью газете «Комсомольская правда».

Она также отметила, что мировое движение #metoo – «я тоже», охватившее и Россию, «попахивает человеческой проституцией».

«Почему-то претензии предъявляют обеспеченным людям и лет через 10-15. А кто тебе мешал отказать и не получить «Оскар» впоследствии? И, простите, никогда не поверю, что женщина ночью шла в гостиничный номер к мужчине и не понимала, что там может произойти. Мне, честно, жалко этих мужчин. В большинстве случаев все равно доказано, что никакого харассмента не было, а люди пытаются заработать, и им все равно как», – сказала певица.

В апреле адвокат Сергей Жорин поздравил Милявскую с завершившимся разводом с теннисистом Дмитрием Ивановым.

Напомним, о расставании с мужем Лолита объявила еще в начале июля. Певица пояснила, что они «очень ровно стали относиться друг к другу» и чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, решили развестись. Для певицы это был пятый брак. Ранее она была замужем за Александром Беляевым, Виталием Милявским, Александром Цекало и Александром Зарубиным.



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