Москва в ответ на действия Вены объявила о высылке австрийского дипломата

24.08.2020, 15:57, Новости дня

Москва сообщила послу Австрии Йоханнесу Айгнеру протест в связи с решением Вены выслать из страны российского дипломата и в порядке ответной меры объявила персоной нон грата дипломата посольства Австрии.

«24 августа в МИД РФ был вызван посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер. Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской Республики», – говорится в сообщении российского МИДа.

В ведомстве добавили, что согласно принципу взаимности в порядке ответной меры персоной нон грата объявлен дипломат посольства Австрии в России.

В понедельник издание Kronen Zeitung сообщило, что Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата, который должен покинуть ее территорию до 1 сентября. По сведениям издания, дипломат подозревается в промышленном шпионаже. Посольство РФ пообещало зеркально ответить на высылку дипломата из Австрии.