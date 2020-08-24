Тихановская встретилась с замгоссекретаря США

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24.08.2020, 15:57, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБаллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в прошлый понедельник встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, сообщила пресс-служба ее штаба. На встрече она выразила готовность разрешить политический кризис в республике через диалог о мирной передаче власти.

«Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций для облегчения диалога», – передает РИА «Новости» ее слова.

Тихановская отметила, что оппозиция республики требует «беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Беларуси против своего народа».

При этом экс-кандидат в президенты призвала все страны мира уважать суверенитет Белоруссии.

«Я призываю все страны мира уважать суверенитет республики», – сказала она.

Кроме того, Тихановская сообщила заместителю госсекретаря США, что выборы в Белоруссии не были свободными.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила себя символом борьбы за права белорусов, заверив, что не прекращает своей деятельности, и призвала своих сторонников не отступать.

Представители штаба Тихановской подали в Верховный суд Белоруссии жалобу на решение ЦИК об утверждении результатов президентских выборов в республике. В тот же день Тихановская отказалась баллотироваться в президенты Белоруссии на новых выборах.

Также штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Напомним, по данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Баллотировавшиеся в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Анна Канопацкая подали в Центризбирком жалобы, в которых попросили не признавать результаты прошедших в республике выборов. При этом ЦИК Белоруссии не увидел оснований для пересчета голосов на выборах президента. Канопацкая обжаловала в Верховном суде республики отказ ЦИК в удовлетворении жалобы на итоги выборов.



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