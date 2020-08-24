Ученые нашли необычайно горячую точку в Антарктиде

24.08.2020, 15:53, Разное

Японские исследователи в ходе исследования нашли в Антарктиде точку с необычайно высокой температурой таяния льдов. По словам ученых, аномалия в процессе таяния ледникового покрова способна повлиять на повышение уровня океана.

Исследование ученых, представляющих Университет Хоккайдо (Япония), началось еще более трех лет назад, когда исследовательская группа во главе с доцентом Института низкотемпературных наук Дайсуке Хирано смогла проникнуть на ледоколе вглубь замерзшего залива Лютцов-Хольм у оконечности ледника Сирасэ, находящегося в Восточной Антарктиде. Попав в эту, ранее недоступную для исследований, область, специалистам удалось изучить около трех десятков точек и собрать в них важные данные об уровне кислорода, наличия соли и показателях температуры воды. Затем полученная информация была объединена с результатами наблюдений радаров за течениями и ветрами в этом регионе. На основании всех данных исследователи создали на компьютере циркуляционную океаническую модель в указанном месте и обнаружили в ней наличие очень горячей точки. Как объяснили эксперты, в основание ледника поступает теплая вода из залива, которая, двигаясь вдоль глубокой подводной долины, поднимается выше. Отогревая лед снизу, она вытекает впоследствии из-под ледника и смешивается с талыми потоками.

“Наши наблюдения показывают, что непосредственно под языком ледника Сирасэ лед тает со скоростью 7-16 метров в год”, – информировал Хирано. По его словам, такой показатель даже превышает скорость таяния под шельфовым ледником Тоттен, который, как полагали ученые, в этом смысле имеет самую высокую скорость в Восточной Антарктиде. Исследователь также анонсировал включение полученных данных в генерированные компьютером модели, необходимые для разработки точных прогнозов колебаний уровня океана и климатических изменений.

Примечательно, что, в соответствии с текущими прогнозами, при сохранении современных темпов таяния поднятие глобального уровня моря к 2100 году будет равно одному метру, а к 2500 году – на 15 метров. Именно поэтому исследователи заинтересованы иметь наиболее точное понимание динамики таяния континентальных льдов Антарктиды. Об этом пишет Nature Communications.