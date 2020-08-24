 

“Нет статистически достоверных исследований”: Российский онколог оценил опасность гель-лаков для ногтей

24.08.2020, 15:53, Разное

Российский онколог Григорий Зиновьев в интервью одному из отечественных изданий прокомментировал опасность появления рака при использовании гель-лака для ногтей. По словам эксперта, правильная процедура его нанесения не чревата повышенными рисками для клиенток салонов красоты.
Отправной точкой обсуждения стало распространившееся мнение о том, что регулярное нанесение гель-лака на ногти способно в перспективе вызвать появление одного из видов раковых заболеваний – подногтевой меланомы. Комментируя данное предположение, Григорий Зиновьев отметил, что упомянутая косметическая процедура будет наверняка безопасной, если в качестве источника света при нанесении состава будет использоваться LED-лампа, а не ультрафиолет, как, к примеру, в солярии. “Доля акральной лентигинозной меланомы значительно варьируется в разных регионах мира и в среднем составляет 5% от всех видов меланомы. Опухоли чаще локализуются в области стоп, из них 25% составляют подногтевые меланомы. Но в настоящее время нет статистически достоверных исследований, свидетельствующих о взаимосвязи между шеллаком и акральной меланомой”, – добавил медик.

В свою очередь, со словами онколога выразила солидарность и эксперт в данной области Елена Лихова, представляющая федеральную сеть салонов маникюра и педикюра. Она подтвердила безопасность LED-ламп для использования и их неспособность к провоцированию роста раковых клеток и гиперпигментации кожи. Клиентам, выражающим особую обеспокоенность, мастер порекомендовала нанесение солнцезащитного средства на руки перед маникюром или использование специальных перчаток. “Однако лампы для полимеризации гель-лака совершенно безопасны. Они лишь ускоряют процесс затвердевания полимерного покрытия”, – заверила Лихова.



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