Суд приостановил процесс по делу Навального о клевете на ветерана

24.08.2020, 15:48, Новости дня

Мировой суд района Южное Медведково в Москве приостановил производство по уголовному делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

«Подсудимый не явился в суд, потому что болен… Данная информация общеизвестна, следует из сообщений СМИ. Имеются основания для приостановки производства по делу до его выздоровления… Таким образом, производство по делу приостановить, меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить прежней», – огласила постановление судья Вера Акимова, передает РИА «Новости».

Данное постановление было вынесено вопреки позициям прокурора и адвокатов. Последние в заседании не участвовали, но еще 17 августа направили в суд письменное ходатайство с просьбой отложить слушание из-за занятости в другом процессе. Государственный обвинитель также настаивала на переносе суда, упомянув о здоровье Навального и попросив дождаться сведений из больницы.

«Ввиду неявки защитников и самого Навального, в том числе имеются сведения о состоянии его здоровья, я просила бы отложить слушание уголовного дела и направить запрос в медучреждение Омска с вопросом о его состоянии здоровья и его нахождении… Решать вопрос о приостановке производства по делу преждевременно, так как мы еще не получили данные сведения, – сообщила прокурор.

Согласно УПК, производство по уголовному делу может быть приостановлено, если обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно или в случае тяжелого заболевания обвиняемого, если оно подтверждается медицинским заключением.

Напомним, в июне Навальный, который в настоящее время находится в коме, назвал ветерана «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию, в котором снялись многие другие известные россияне, в том числе кардиохирург Лео Бокерия. Высказывания Навального вызвали большое возмущение в обществе. Петицию с требованием привлечь блогера к ответственности за публичное оскорбление ветерана подписали почти 13 тыс. человек.

Московский ГСУ СК возбудил дело в отношении Навального по статье «клевета».

Член центрального штаба ОНФ, глава Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев попросил председателя СК РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова дать правовую оценку высказываниям блогера. В Общественной палате РФ также призвали Следственный комитет проверить оскорбление Навальным ветерана, юрист Илья Ремесло попросил прокуратуру и СК проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.

Представитель Российских студенческих отрядов Михаил Киселев в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что Навальный мог обойти тему ветеранов, однако «вышел за рамки приличия и покусился на святое», а адвокат Александр Зорин предложил Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде.

По части 2 статьи 128.1 УК РФ Навальному, в случае продолжения разбирательства и обвинительного приговора, могут назначить штраф или обязательные работы. Реальный срок ему не грозит, даже учитывая две условные судимости – это было бы актуально, если бы статья о клевете предполагала лишение свободы.