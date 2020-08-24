Белорусский МИД вручил послу Литвы ноту протеста в связи с инцидентом на границе

24.08.2020, 15:48, Новости дня

МИД Белоруссии вручил послу Литвы Андрюсу Пулокасу ноту протеста в связи с инцидентом с воздушными шарами на государственной границе. Минск ожидает, что Вильнюс расследует эту «спланированную провокацию», сообщил пресс-секретарь белорусского ведомства Анатолий Глаз.

«Сегодня в МИД Беларуси послу Литвы Андрюсу Пулокасу вручена нота протеста в связи с инцидентом на государственной границе Республики Беларусь», – сообщил пресс-секретарь МИД, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что «по имеющимся данным, 23 августа 2020 года с литовской территории был запущен воздушный объект, который нарушил государственную границу Беларуси и углубился на территорию страны на три километра». «Белорусская сторона расценивает данный факт как спланированную провокацию и ожидает, что инцидент будет должным образом расследован Вильнюсом с принятием мер по недопущению повторения подобного в дальнейшем», – сообщил Глаз.

Ранее минобороны Белоруссии заявило о попытке нарушения воздушного пространства республики литовской стороной: с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В министерстве добавили, что благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия.

При этом МИД Литвы вручил ноту протеста послу Белоруссии Валерию Барановскому за предполагаемое нарушение воздушного пространства белорусским вертолетом Ми-24 23 августа в 18.50 (совпадает с мск). В то же время исполняющий обязанности заместителя командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии Олег Орлов заявил, что белорусские летчики, пресекая попытку нарушения воздушного пространства республики со стороны Литвы, действовали в своем воздушном пространстве.