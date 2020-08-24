Путин назвал главную проблему России

24.08.2020, 15:43, Разное

Президент России Владимир Путин заявил, что одной из главных проблем в стране в настоящее время является безработица. О ней он поговорил с губернатором Ростовской области Василием Голубевым в ходе видеоконференции, передает телеканал “360”.

“Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно”, – сказал Путин.

Голубев, в свою очередь, сообщил, что уровень безработицы в Ростовской области повысился до 4,6%. Нетрудоустроенными остаются 96 тысяч человек. Губернатор заверил, что власти региона работают над исправлением ситуации.