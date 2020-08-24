Помпео: США будут поддерживать военное преимущество Израиля

24.08.2020, 15:18, Новости дня

ИЕРУСАЛИМ – Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что США будут и дальше делать все, чтобы Израиль обладал военным преимуществом на Ближнем Востоке при любых будущих соглашениях о поставках оружия между США и Объединенными Арабскими Эмиратами.

«Соединенные Штаты по закону должны обеспечивать качественное военное преимущество. Мы будем и дальше соблюдать этот принцип», – заявил Помпео журналистам после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, достигнутое при посредничестве США, было объявлено 13 августа.