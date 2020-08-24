Германия считает «вполне вероятным», что Навальный был отравлен

24.08.2020, 15:18, Новости дня

Личная охрана Алексея Навального необходима, поскольку российского оппозиционного политика, возможно, отравили, заявил в понедельник пресс-секретарь германского правительства.

«Поскольку есть определенная вероятность отравления, охрана необходима», – заявил Штеффен Зайберт на регулярной пресс-конференции.

Давний оппонент президента России Владимира Путина, Навальный заболел в четверг и в субботу был доставлен для лечения в Германию. Его соратники считают, что он был отравлен.

Правительство Германии также заявило в понедельник, что Навальный, который находится на лечении в берлинской больнице, «вполне вероятно» был отравлен.

44-летний Навальный был доставлен в Берлин из Сибири. Ранее ему стало плохо при перелете, и российские врачи объяснили его состояние нарушением обмена веществ.

«Мы имеем дело с пациентом, который, вполне вероятно, был отравлен», – заявил Зайберт журналистам.

Самый известный российский оппозиционер в четверг оказался в реанимации, после того как его самолет совершил экстренную посадку в Омске.

Его помощники считают, что Навальному добавили яд в чай, и возлагают вину на президента Путина.

Омский областной минздрав заявил в субботу, что в моче Навального были обнаружены кофеин и алкоголь, но «судорожные или синтетические яды не обнаружены».

«Есть подозрение, что кто-то серьезно отравил Навального, и, к сожалению, есть несколько таких примеров в недавней российской истории, поэтому мир очень серьезно относится к таким подозрениям», – сказал Зайберт.

Навальный был доставлен в Берлин на самолете, зафрахтованном германской неправительственной организацией Cinema for Peace, которая финансируется за счет частных пожертвований.

Перевозка была осуществлена, после того как канцлер Германии Ангела Меркель предложила лечение в Германии, заявив, что новость о состоянии Навального «действительно расстроила» ее.