Мнение: бизнес-инновации, или опять грёбаный пердимонокль

24.08.2020, 15:15, Разное

Решил скататься на пару недель на море. Выбираю дешёвенький тур, ну кризис, денег нету, выбрал, заказываю … заказываю … и – бац! – в процессе заказывания цена меняется, причём натурально не в ту сторону, в которую было бы приятно.

Да что, думаю, за ё-моё? Тычу в “пояснения” или типа того, а там!

Оппаньки:

Короче, покупайте в шарашкиной конторе Coral-Travel, и тогда вы поплатитесь заплатите за всё!