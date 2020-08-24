 

Мнение: бизнес-инновации, или опять грёбаный пердимонокль

24.08.2020, 15:15, Разное

Решил скататься на пару недель на море. Выбираю дешёвенький тур, ну кризис, денег нету, выбрал, заказываю … заказываю … и – бац! – в процессе заказывания цена меняется, причём натурально не в ту сторону, в которую было бы приятно.

Да что, думаю, за ё-моё? Тычу в “пояснения” или типа того, а там!
Оппаньки:

Короче, покупайте в шарашкиной конторе Coral-Travel, и тогда вы поплатитесь заплатите за всё!

Источник: Достало



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