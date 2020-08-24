 

Путин обеспокоился сокращением сельхозпроизводства в Ростовской области

24.08.2020, 15:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссийский лидер Владимир Путин заявил, что его беспокоит тенденция к сокращению сельхозпроизводства в Ростовской области.

Во время беседы с губернатором области Василием Голубевым Путин обратил внимание, что в 2018, 2019 и в первом полугодии 2020 года заметно сокращение сельхозпроизводства в Ростовской области, хотя «это крупный промышленный регион», передает ТАСС. 

«На фоне такого солидного роста сельхозпроизводства в стране в целом почему-то в Ростовской области тенденция к сокращению сельхозпродукции, она меня беспокоит, и она продолжается, главным образом. Что происходит в этой сфере?» – спросил президент.

В ответ губернатор региона подчеркнул, что в этом году эту тенденцию удастся переломить.

«Я вас прошу внимательно на это посмотреть, и если нужна какая-то помощь, поддержка, вы, пожалуйста, сформулируйте эти просьбы», – сказал Путин.

Также Путин пообещал наградить аграриев Ростовской области, которые в 2020 году собрали высокий урожай зерновых хорошего качества. 

В свою очередь Голубев отметил, что в этом году ростовские аграрии собрали 11 млн 681 тыс. тонн зерновых при урожайности 35 центнеров с гектара. 

«95% продовольственного зерна. Никогда селяне не фиксировали такого качества. Готовимся к уборке поздних зерновых, масленичных культур и начали подготовку к осенне-полевым работам», – рассказал глава региона.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель правления Газпрома Алексей Миллер утвердили программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. 



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