 

Белорусская оппозиция не сочла принципиальным вопрос о национальном флаге

24.08.2020, 15:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВопрос белорусского бело-красно-белого и государственного флагов сейчас не является предметом обсуждения, поскольку оппозиция строит диалог на платформе того, что объединяет общество страны, сообщил в понедельник член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко.

«Мне кажется, на сегодняшний день [флаг] – не предмет для обсуждения. Мы говорим о разрешении политического кризиса на платформе, которая основана на позициях, объединяющих наше общество, и мы ищем те пункты, которые нас объединяют», – передает ТАСС его слова.

Латушко также отметил, что ни одна политическая сила в Белоруссии не выступит за ухудшение отношений с Россией.

«Последний политик в Беларуси будет тот, который предложит построить стену между Россией и Белоруссией. Я убежден, что сегодня в республике нет весомой политической силы, которая предлагала бы кардинально или каким-то образом ухудшить отношения с Российской Федерацией, ее нет. Я даже как житель своей страны не вижу на горизонте в нашей стране такой политической силы. Есть основные силы и мнение большинства людей, я в этом уверен, за добрые отношения как с Востоком, так и с Западом», – сказал он.

Латушко добавил, что координационный совет белорусской оппозиции «не рассматривает возможность отказа от развития отношений с Россией», более того, он «не рассматривает вопросы внешней политики в принципе».

«Совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документы, которые бы говорили о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Россией, что мы заинтересованы выйти из совместных организаций. Мы в принципе не рассматриваем на координационном совете вопросы внешней политики», – сообщил он.

Кроме того, как сообщила член президиума совета Лилия Власова, белорусские власти оказывают незаконное давление на Координационный совет оппозиции.

«На нас оказывается давление. Были задержаны два члена президиума совета: Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. Меня также вызывают в Следственный комитет. Мы считаем эти действия властей абсолютно незаконными. Тем более что Европейский совет просил обеспечить членам президиума гарантии безопасности. Но это все игнорируется, и на нас продолжается давление», – заключила она.

Напомним, в воскресенье колонна протестующих подошла к резиденции Лукашенко в Минске, после чего на территории Дворца независимости сел вертолет.

Позже в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, 15-летний сын Николай. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».



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