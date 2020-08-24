 

В тяжёлом состоянии, но борется — Euronews о заболевании Тимошенко коронавирусом

24.08.2020, 15:05, Новости дня

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразилась коронавирусной инфекцией. Эту информацию официально подтверждает и её пресс-секретарь. Состояние Тимошенко тяжёлое, однако она продолжает бороться с болезнью, передаёт Euronews.

Бывшая премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заболела COVID-19 и находится в тяжёлом состоянии. Эту информацию подтвердила её пресс-секретарь Марина Сорока, отметив, что у политика высокая температура, но она «борется».

59-летняя Юлия Тимошенко возглавляет крупнейшую оппозиционную фракцию в Верховной раде. На президентских выборах в прошлом году она заняла третье место, набрав более 13% голосов.

С началом эпидемии COVID-19 на Украине она критиковала правительственные меры по борьбе с коронавирусом. Заявляла, что официальная статистика не показывает реальных масштабов распространения инфекции, и призывала соотечественников не быть легкомысленными в отношении пандемии.

В мае, когда коронавирус обнаружили у одного из депутатов «Батькивщины» Олега Мейдича, вся фракция, включая Тимошенко, сдала отрицательные тесты на COVID-19 и на неделю ушла на карантин.

Дата выхода в эфир 24 августа 2020 года. 



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