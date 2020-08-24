Жителям микрорайона Переборы сделают перерасчёт за горячее водоснабжение

24.08.2020, 15:09, Новости

Теги: ЖКХ, Теплоэнерго

В Рыбинске с 14 августа жители микрорайона Переборы «засыпают» жалобами на отсутствие горячей воды коммунальные службы и организации.

Срок, заявленный в графике ограничения подачи горячей воды, завершился, а ресурс поставляется ненадлежащего качества. ООО «Рыбинская генерация» пояснила ситуацию и назвала сроки завершения работ.

Компания продолжает подготовку к отопительному сезону. С июля месяца ведутся масштабные работы по реконструкции магистральных тепловых сетей города, в частности микрорайона Переборы.

– Существующие трубопроводы находятся в аварийном состоянии с высокой степенью износа и коррозии и нуждаются в срочной замене. Толщина стенки отдельных участков составляет 1 мм. Данное обстоятельство могло привести к прекращению теплоснабжения района. Что особенно опасно в отопительный период. Реконструируемая двухтрубная магистральная сеть диаметром 400 мм является основным источником теплоснабжения микрорайона. Все работы ведутся по графику, без нарушения поставленных сроков, работают две бригады в усиленном режиме, замена труб производится по последним технологиям с применением изоляции из пенополиуретана с защитной оболочкой и с оборудованием системы оперативного дистанционного контроля. Весь комплекс работ будет завершен до 30 сентября, – пояснили в ООО «Рыбинская генерация».

Горячее водоснабжение в период производства работ осуществляется по одной трубе. Это единственный способ, так как производится замена сначала одного трубопровода, потом другого. В связи с этим у ряда потребителей возможно снижение температуры горячей воды.

– Потребителям, получившим горячую воду с температурой ниже нормативной, будет произведен перерасчет, – подчеркнули в «Рыбинской генерации».