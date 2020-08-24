 

Кристина Асмус, Клим Шипенко и другие выбрали победителей фестиваля “Короче”

24.08.2020, 14:55, Разное

Фестиваль короткометражного кино “Короче” объявил победителей – главную награду получила картина Татьяны Лялиной “Хочу домой”. Официальная церемония закрытия фестиваля прошла на стадионе “Калининград”. Ведущей выступила актриса Юлия Хлынина. Все фильмы фестиваля – конкурсная и внеконкурсные программы – были доступны пользователям онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD с 17 по 23 августа. В основном конкурсе были представлены 32 картины.
 
В жюри этого года вошли актер Андрей Смоляков, актриса Кристина Асмус, режиссер и актер Клим Шипенко, журналист и публицист Андрей Колесников и председатель жюри Игорь Толстунов. Все члены жюри смотрели конкурсную программу онлайн, а после провели обсуждение, где были выбраны победители. В этом году помимо основных номинаций были вручены четыре диплома жюри, а также приз зрительских симпатий от КиноПоиска.

Юлия ХлынинаПо видеосвязи – Кристина АсмусПо видеосвязи – Андрей СмоляковСергей Сельянов, Юлия Хлынина и Игорь Толстунов

Победители восьмого российского фестиваля короткометражного кино “Короче”:
 
Лучший фильм
“Хочу домой”, режиссер Татьяна Лялина
 
Лучшая режиссура
“Кое-что за даром”, режиссер Алексей Талызин
 
Лучший сценарий
“Саша ищет таланты”, режиссер Павел Сидоров
 
Специальный приз жюри
Роман Михайлов, фильм “Кощей”
 
Диплом жюри – “За полнометражные голливудские амбиции”
“Восстание!”, режиссер Бен Хэнсфорд
 
Диплом жюри – “За смелость в раскрытии несмелых тем”
“Взрослый”, режиссер Анастасия Дробик
 
Диплом жюри – “За поэтизацию образа барабанщицы в короткометражном кино”
“Свидание”, режиссер – Анастасия Рогозина
 
Диплом жюри – “За удачную попытку сделать виртуальную реальность художественной”
“ESCAPE”, режиссер Александр Гаврилов
 
Приз зрительских симпатий от КиноПоиска
“Годовщина”, реж. Эдина Умерова



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