Пластический хирург объяснил появление второго подбородка у сетевых блогеров

24.08.2020, 14:53, Разное

В последнее время авторы различных блогов в интернете стали очень популярными, однако все чаще они вынуждены обращаться к пластическим хирургам. Медики объяснили причины появления второго подбородка у представителей этого направления сетевой деятельности.

Работа человека влияет на его внешность, особенно подвержены этому люди, привязанные в определенной степени к рабочему месту. Авторы разнообразных блогов в интернете вынуждены проводить много времени за компьютером, смартфоном или планшетом. Причем с развитием мобильных технологий все больше авторов публикуют свои материалы посредством «умных телефонов». Именно это и становится решающим фактором в изменении внешнего вида популярных интернет-журналистов.

Как пояснил специалист по пластической хирургии Амжад Аль-Юсеф, положение с опущенной к смартфону головой провоцирует развитие так называемого второго подбородка. Такая поза приводит к потере тонуса мышц шеи, из-за чего на ней образовываются складки. Для того, чтобы в молодом возрасте из-за увлечения технологиями или работы в Сети не получить неприятное изменение на лице, следует соблюдать определенные правила. Работая в блогах или анализируя данные в Сети, следует держать смартфон так, чтобы это не вызывало дискомфорта или ухудшения состояния здоровья.

Лучше всего избегать держать устройство на уровне живота или груди, опустив к нему голову. Блогеры, которые поступают подобным образом, рискуют получить второй подбородок раньше лет на двадцать, а то и тридцать. Кроме того, специалисты советуют регулярно делать специальную гимнастику для мышц лица. Упругость платизмы, мышцы, идущей от ключицы к подбородку, ухудшается в первую очередь у представителей профессий, связанных с соцсетями и постоянной работой на телефоне. Как пишет «Инфореактор», фейсбилдинг дает хорошие результаты, позволяя сохранить молодость и красоту дольше.