 

В Сети запущен сайт с разоблачением результатов «Умного голосования»

24.08.2020, 14:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Сети появился сайт, на котором опубликована информация, разоблачающая результаты «Умного голосования» блогера Алексея Навального.

Как информирует интернет-проект «Антипропаганда» в Twitter, на сайте наголосовали.рф опубликована информация об «унылых результатах» «Умного голосования».

«На нашем сайте представлены реальные итоги работы «Умного голосования», о которых ФБК никогда не расскажет своим сторонникам. Читайте, обсуждайте и делитесь правдой!», – говорится в сообщении на сайте наголосовали.рф. 

Напомним, «Умное голосование» – это акция штаба Навального, в рамках которой был сформирован список из кандидатов, не состоящих в «Единой России», за которых предлагалось голосовать на муниципальных выборах, прошедших в прошлом году в ряде регионов России.



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