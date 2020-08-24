Лукашенко заявил о влиянии акций протеста на ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

24.08.2020, 14:43, Разное

В понедельник, 24 августа, Александр Лукашенко встретился с исполняющим обязанности министра здравоохранения Дмитрием Пиневичем. В ходе беседы президент отметил, что говорить о победе над COVID-19 в стране пока рано.

По его словам, массовые митинги в городах Белоруссии негативно отразились на ситуации с распространением инфекции. Ежедневный прирост зараженных должен был приблизиться к абсолютному минимуму, но этого не произошло из-за скопления людей на улицах.

По последним данным, коронавирусом в Белоруссии заболели 70,4 тысячи человек. За прошедшие сутки инфекцию выявили у 183 граждан. За весь период выздоровели и выписались из медучреждений 68,8 тысячи пациентов, умерли 642 человека.

Напомним, акции протеста в Белоруссии начались 9 августа сразу после оглашения предварительных результатов президентских выборов. Многие жители страны остались недовольны тем, что победу одержал действующий лидер Александр Лукашенко.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT

В некоторых городах произошли столкновения граждан с сотрудниками силовых ведомств. Были задержаны десятки человек. Многие из них жаловались на избиения и пытки в изоляторах. Белорусские власти оправдали насилие в отношении демонстрантов.