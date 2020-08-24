Скандалы: «Это важное произведение о современности, о России, о любви»

24.08.2020, 14:25, Разное

Художник Артём Лоскутов получил премию «Инновация» за продажу на благотворительном аукционе таблички с фамилиями главы ВТБ Андрея Костина и телеведущей Наили Аскер-заде

Табличка с надписью «Андрей Костин. Не забывай, что мы с тобой одной крови. Я люблю тебя. Наиля. 2015 год», установленная на одной из лавочек в Центральном парке Нью-Йорка, фигурировала в расследовании ФБК о телеведущей, вышедшем в декабре 2019 года. В воскресенье, 8 декабря, стало известно о том, что табличка исчезла, а вскоре Лоскутов выставил её на аукцион. «Это важное произведение о современности, о России, о любви», — пояснял художник. Он уверял, что табличка подлинная, но не объяснял, как она к нему попала. Табличку купил неизвестный покупатель за 1,5 млн рублей. Все эти деньги Лоскутов передал «Русфонду» для помощи тяжелобольным детям.

Премия «Инновация» учреждена в 2005 году и проводится под эгидой и при финансовой поддержке Министерства культуры России. С 2019 года «Инновация» проводится совместно с Правительством Нижегородской области.

ребята эта работа только что получила премию минкульта (!) инновация-2020 как проект года https://t.co/J90yZTgwT6 pic.twitter.com/NGWAmhfQ67

— артём лоскутов (@kissmyba) August 21, 2020

В 2011 году премию присудили акции арт-группы «Война», активисты которой нарисовали фаллос на Литейном мосту в Санкт-Петербурге. Когда мост развели, 65-метровый рисунок оказался напротив окон здания ФСБ.

Марина Васильева