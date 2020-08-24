Борисова показала себя в юности: пухлые щеки и каре

24.08.2020, 14:23, Разное

Стоит напомнить, что артистка довольно рано поняла, с каким видом деятельности хочет связать жизнь. Уже в 17 лет девушка стала ведущей “Армейского магазина”, а за год до этого поступила на факультет журналистики в главный вуз страны.

Чтобы набраться опыта, Дана Борисова участвовала в массовке различных проектов, а до переезда в Москву работала диктором областного телевидения. Во время съемок в одном из павильонов “Останкино” ей удалось пообщаться с Владиславом Листьевым.

Дана Борисова в личном блоге показала отрывок той беседы. Она без стеснения называет журналиста коллегой, хотя только недавно стала первокурсницей. На видео со звездой телевидения общается очаровательная девушка с модным для середины 90-х каре и пухлыми щечками. В ней довольно сложно узнать ту Дану Борисову, которую мы привыкли видеть.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 12 Июн 2019 в 11:54 PDT

Стоит отметить, что артистка так и не окончила вуз, забросив учебу на втором курсе. К тому моменту красавицу взяли работать в программу “Армейский магазин”. Место ведущей она получила, выиграв конкурс.

Со временем Дана Борисова кардинально сменила имидж. Звезда заметно похудела, а также отрастила длинные волосы. Неизменным осталось одно – умение держаться перед камерой и отвечать на неудобные вопросы.