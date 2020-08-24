Добровинский представит “сверхинтересную” информацию в суде по делу Ефремова

24.08.2020, 14:23, Разное

Судебное заседание, намеченное на 24 августа, не состоялось в Пресненском суде, поскольку Михаил Ефремов так и не нашел замену адвокату Эльману Пашаеву. Однако в этот день прошло экстренное совещание, на котором Александр Добровинский получил “сверхнужную” и “сверхинтересную” информацию.

Адвокат не стал раскрывать подробности, но пообещал, что информация будет обнародована на следующем судебном заседании 31 августа. Исходя из слов Добровинского, для семьи Захарова новые данные весьма важны. “Все идет к обвинительному приговору”, – цитирует юриста Пятый канал.

Напомним, на прошлой неделе Ефремов удивил общественность: он отказался от услуг Эльмана Пашаева. Актер заявил, что устал от насмешек в адрес юриста. Якобы его никто не воспринимает всерьез.

Некоторые известные в Москве адвокаты признались, что не готовы взяться за дело Ефремова на данной стадии, поскольку действия Пашаева изначально были неправильными. Михаилу Олеговичу нужно было признать вину и оказать помощь семье погибшего в ДТП, считают эксперты.