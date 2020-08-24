Игорь Николаев станцевал с женой и 4-летней дочкой на прогулке

24.08.2020, 14:17, Разное

Игорь Николаев зажигательно станцевал на улице вместе со своей супругой Юлией Проскуряковой и 4-летней дочерью Вероникой. Соответствующий ролик обнародован в социальной сети Instagram. Сейчас звездное семейство находится на отдыхе в Латвии.

Игорь Николаев зажигательно станцевал на улице вместе со своей супругой Юлией Проскуряковой и 4-летней дочерью Вероникой. Соответствующий ролик обнародован в социальной сети Instagram. Сейчас звездное семейство находится на отдыхе в Латвии.

После завершения карантинных мероприятий Игорь Николаев вместе с молодой женой и маленькой дочерью отправился в Юрмалу. Там они отдыхают в собственном доме. Время от времени знаменитости рассказывают подписчикам в соцсетях о том, как проходит их отпуск.

На странице Юлии Проскуряковой появилось трогательное видео. На нем в особенности отличился Игорь Николаев, который в ходе приготовления к фотосъемке неожиданно начал танцевать. В комментариях многие написали, что композитор, несмотря на возраст, остается молодым в душе. Некоторые сделали комплименты подросшей дочери знаменитостей Веронике.