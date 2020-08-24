Литва обвинила Беларусь в нарушении воздушного пространства

24.08.2020, 14:15, Новости дня

Вертолет из Беларуси нарушил воздушное пространство Литвы, заявили 24 августа в литовском внешнеполитическом ведомстве.

“24 августа посол Беларуси в Литве Валериюс Барановскис был вызван в МИД, ему вручена нота протеста против нарушения государственной границы Литовской Республики. Белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18.50 пересек литовскую государственную границу в Медининкяй”, – сообщили в МИД Литвы.

Литовские дипломаты рассказали, что Вильнюс призвал Беларусь “к выяснению обстоятельств инцидента и недопущению повторения подобных нарушений”.

Перед этим Белорусь обвинила Литву в нарушении своего воздушного пространства на том же участке литовско-белорусской границы. “С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой”, – говорится в сообщении МИД Беларуси. В Минске утверждают, что полет шаров “пресекли без применения оружия” экипажи вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО.

Отношения между Литвой и Беларусью осложнились после выборов президента Беларуси в связи с протестами белорусов против действий властей. В Литву выехала оппозиционер Светлана Тихановская, которая была главным конкурентом президента Беларуси Александра Лукашенко.

23 августа в Литве в поддержку протестующих белорусов создали живую цепь, которая растянулась от Вильнюса до границы с Беларусью. Участие в мероприятии приняли около 30 тыс. человек, в том числе президент Литвы Гитанас Науседа и экс-президенты страны Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.