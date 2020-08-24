В Кремле разработали два сценария развития ситуации в Беларуси – центр “Досье”

24.08.2020, 14:15, Новости дня

Кремлевские политтехнологи разработали два сценария по “стабилизации ситуации” в Беларуси: один из них мирный, другой силовой. Об этом изданию “МБХ медиа” сообщили в центре “Досье” (расследовательский проект бизнесмена Михаила Ходорковского) со ссылкой на источники в Кремле.

Так, мирный вариант предполагает переговоры с оппозицией. В Кремле считают, что белорусы устали от президента Александра Лукашенко, поэтому рядом с ним должны появиться новые влиятельные фигуры, которые смогли бы продвигать пророссийскую политику. Основным критерием является то, чтобы такие фигуры не были замешаны в фальсификациях на выборах и в подавлении протестов. Главным кандидатом на такую роль является митрополит Павел.

Собеседники “Досье” говорят, что на переговорах предлагается обсуждать конституционную реформу: анонсировать подготовку референдума по изменению конституции и созыв конституционного совещания. Референдум же планируется провести в декабре, а выборы президента по новой конституции – в январе – марте 2021 года.

“Смысл, по словам источника, в том, чтобы у России хватило времени провести агитацию за “своего”, пророссийского кандидата, а у США не было возможности влиять на переходный процесс из-за выборов президента. На этот период предлагается ограничить пребывание в Беларуси иностранцев и высылать за рубеж наиболее ярких политических активистов”, – говорится в материале.

Силовой вариант предполагает организацию военного переворота, при котором самого Лукашенко отправят под домашний арест, а оставшихся в Беларуси несогласных жестоко накажут. Лицом “хунты” может стать госсекретарь Совета безопасности республики Андрей Равков.

“При таком варианте развития событий, по мнению кремлевских политтехнологов, новые выборы должны быть отложены, нужно будет потребовать подписания меморандума о невмешательстве в дела Беларуси соседних государств и принять меморандум о запрете забастовок, который обяжут подписать всех бизнесменов и руководителей предприятий”, – пишет “МБХ медиа”.

Политтехнологи планируют также скомпрометировать символику протеста, связав бело-красно-белый флаг с нацизмом, и создать белорусскую националистическую структуру радикального характера, “которая могла бы стать чем-то вроде “белорусского “Правого сектора”, дискредитирующего своей “оголтелостью” антироссийский протест”.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.