 

«Не более 20 фильмов в год» – Александра Петрова ограничат в количестве главных ролей

24.08.2020, 14:08, Разное

Министерство культуры приняло решение о введении лимита на съемки в главных ролях в кинофильмах и телесериалах для Александра Петрова.

По словам чиновников, мера внедрена для продвижения других, «не менее талантливых» российских актеров.

– Мы думали об этом последние 2 года, нам уже и из ФАС звонили – спрашивали, почему во всех фильмах один и тот же актер играет, и люди обычные пишут, жалуются. Вот, например, Данила Валерьевич из города Москва пишет: «Надоел! Уже тошнит от него, я не могу серьезно смотреть сначала на Гоголя, а потом на гопника, если у них одинаковые лица. У нас же есть актеры и получше, позовите их». Конечно, мы не можем оставить Александра без ролей. Его организму нужно функционировать, поэтому лимит в 20 ролей в год — самое разумное решение в этой ситуации, – сообщил заместитель министра культуры Российской Федерации Иван Любимов.

Согласно постановлению, которое вступает в силу с 1 января 2021 года, Петров сможет сыграть не более двадцати главных ролей в год или же принять участие в съемках 30 кинокартин при условии, если его персонаж погибнет не позднее середины фильма.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Мнение: Путин развернет время вспять?

22.07 / Программа легализации каннабиса в Канаде признана успешной

24.06 / В Махачкале убили племянника бывшего главы Дагавтодора

18.07 / Мнение: “Бедный” генерал Марченко

17.07 / Скандалы: Запрягают новую «Тройку»

17.08 / Приложения Android стали доступны на системе Windows 10

29.07 / Эмбер Херд зачитала финальное заявление по судебному разбирательству Джонни Деппа: “Он заставил меня вновь пережить самые болезненные моменты в жизни”

16.07 / Пенсионный фонд России продлит программу автоматического начисления доплат гражданам

30.07 / Российского моряка заподозрили в работе на разведку Украины

03.08 / В Подмосковье пропал десятилетний мальчик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска