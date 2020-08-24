«Не более 20 фильмов в год» – Александра Петрова ограничат в количестве главных ролей

24.08.2020, 14:08, Разное

Министерство культуры приняло решение о введении лимита на съемки в главных ролях в кинофильмах и телесериалах для Александра Петрова.

По словам чиновников, мера внедрена для продвижения других, «не менее талантливых» российских актеров.

– Мы думали об этом последние 2 года, нам уже и из ФАС звонили – спрашивали, почему во всех фильмах один и тот же актер играет, и люди обычные пишут, жалуются. Вот, например, Данила Валерьевич из города Москва пишет: «Надоел! Уже тошнит от него, я не могу серьезно смотреть сначала на Гоголя, а потом на гопника, если у них одинаковые лица. У нас же есть актеры и получше, позовите их». Конечно, мы не можем оставить Александра без ролей. Его организму нужно функционировать, поэтому лимит в 20 ролей в год — самое разумное решение в этой ситуации, – сообщил заместитель министра культуры Российской Федерации Иван Любимов.

Согласно постановлению, которое вступает в силу с 1 января 2021 года, Петров сможет сыграть не более двадцати главных ролей в год или же принять участие в съемках 30 кинокартин при условии, если его персонаж погибнет не позднее середины фильма.