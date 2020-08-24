Начались госиспытания ЗРС С-500

24.08.2020, 14:08, Новости дня

Государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500 начались, сообщил на форуме «Армия-2020» вице-премьер Юрий Борисов.

«Факт – начаты государственные испытания, и сегодня уже комплектация, упрощенная комплектация С-500 имеет место быть, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства», – передает ТАСС слова Борисова.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что поставки С-500 в войска начнутся в 2020 году.

В конце апреля 2019 года стало известно о завершении финальных испытаний зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей».