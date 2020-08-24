 

Начались госиспытания ЗРС С-500

24.08.2020, 14:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГосударственные испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500 начались, сообщил на форуме «Армия-2020» вице-премьер Юрий Борисов.

«Факт – начаты государственные испытания, и сегодня уже комплектация, упрощенная комплектация С-500 имеет место быть, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства», – передает ТАСС слова Борисова.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что поставки С-500 в войска начнутся в 2020 году.

В конце апреля 2019 года стало известно о завершении финальных испытаний зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Разработан датчик кислорода с высокой надежностью

06.08 / В Турции опровергли сообщения о переполненных из-за коронавируса больницах

15.08 / Рада может внести изменения в Избирательный кодекс до местных выборов – Разумков

18.08 / Компания Kia полностью рассекретила новый Kia Carnival

06.08 / Появилось видео с детской площадки в Астрахани, где ребенка убило бетонной плитой

12.08 / Байден назвал своего претендента на пост вице-президента. Им стала его бывшая конкурентка, обвинившая его в расизме

23.07 / Кремль не согласился с негативной оценкой новаций в природоохранном законодательстве

05.08 / Средний размер выплат для безработных в условиях коронавируса вырос

16.08 / В РФ умер актер, последний министр культуры СССР и депутат Мосгордумы Губенко

03.08 / Бывшая жена дала характеристику историку Соколову

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска