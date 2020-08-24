 

Россиян ожидают изменения в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

24.08.2020, 13:53, Разное

С сегодняшнего дня в РФ вступают в силу нормы Закона об персонализации тарифных планов ОСАГО. Эксперты рассказали о том, какие изменения ожидают россиян в связи с этим.
Подорожает полис для водителей, которые склонны нарушать правила дорожного движения. Уже при заключении договоров агенты страховых компаний будут обращать максимальное внимание на дисциплинированность владельца автомобиля.

ПДД и качества вождения станут определяющим фактором для назначения тарифных ценников ОСАГО. Особенно высокой стоимость обязательного страхования автогражданской ответственности будет для россиян, садящихся в пьяном виде за руль.

При этом отмечается, что с нововведениями в законодательство страховые компании не смогут учитывать такие факторы, как раса или национальность водителя, а также религию или язык. Их, как пишет «Ньюинформ», признали дискриминирующими и подпадающими под запрет в использовании.



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