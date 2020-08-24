Компания Realme показала не добравшиеся до полок магазинов прототипы смартфонов

24.08.2020, 13:53, Разное

Realme продемонстрировала модели смартфонов, так и не добравшиеся до полок магазинов. Прототипы китайской компании оказались похожими на аналогичные аппараты конкурентов.

Информация о несостоявшихся новинках была обнародована на странице исполнительного директора Realme Мадхава Шета в соцсети Twitter. На опубликованных снимках видны «умные телефоны» с различным дизайном и техническими характеристиками.

По заявлению руководства корпорации, Realme старается всегда соответствовать последним тенденциям в технологиях. Хотя они так и не добрались до торговых точек, наличие такого количества разработок показывает, что китайский бренд готов к конкурентной борьбе за покупательский интерес.

По мнению блогеров, пишущих на тему технологий, есть в ассортименте так и не вышедших в продажу смартфонов модели, похожие на аппараты от Motorola и LG. Особенный интерес у обозревателей и обычных пользователей сетей вызвал телефон с вертикально расположенными полосками в расцветке панелей корпуса.

Стоит отметить, что за короткий срок существования, а компания основана в 2018 году, она сумела покорить сердца поклонников технологий по всему миру. День основания бренда также совпадает с национальным днем молодежи Китайской Народной Республики 4 мая. По итогам прошлого года Realme стала седьмым в рейтинге самых популярных на планете смартфонов согласно статистике продаж.