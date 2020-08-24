 

Эстонская «Мать года» осуждена за издевательства над детьми

24.08.2020, 13:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПярнуский уездный суд в понедельник приговорил к тюремному заключению 67-летнюю обладательницу титула «Мать года 2013» Малле Кобин за издевательства над приемными детьми, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

«Кобин приговорена к четырем с половиной годам и шести месяцам тюремного заключения. Уездный суд признал Кобин виновной в незаконном лишении свободы несовершеннолетних и в причинении им телесных повреждений. Судебное следствие по этому делу проходило за закрытыми дверями в целях защиты частной жизни пострадавших», – передает РИА «Новости» сообщение портала.

По данным ERR, возраст жертв – от 9 до 17 лет. Дети, о которых идет речь, жили у Кобин в семейном доме на острове Хийумаа. Женщина предоставляла услуги патроната. То есть по сути должна была заменить детям, оставшимся без родительской опеки, семью.

Согласно материалам обвинения, женщина регулярно избивала приемных детей руками и ногами, а также держала их под замком. Взаперти они могли находиться от нескольких часов до нескольких дней. Также в наказание она заставляла детей стоять на одном месте по 12 часов, а порой и дольше.

Уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года на основании информации, полученной от департамента социального обеспечения.

Когда Кобин в 2013 году вручали титул «Мать года», у нее было пять своих детей и 12 приемных. В 2014 году она получила из рук президента орден Эстонского Красного креста IV степени за деятельность по защите детей и поддержку инвалидов.



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