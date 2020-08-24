 

Мнение: Что общего у Лукашенко и Альенде

24.08.2020, 13:48, Разное

Сходство между Лукашенко и Альенде – примерно такое же, как у Ленина на броневике и Ельцина на танке. То есть никакого сходства.

События в Чили 1973 года жестко вписаны в контекст двуполярного противостояния СССР и США. Альенде не играл в равноудаленность от Москвы и Запада.

В тех условиях просто не получилось бы сыграть. В случае с Белоруссией администрация США держит дистанцию (ей бы с собственным болотом разобраться), считать Евросоюз коллективным актором не получается. Польша, конечно, хотела бы рулить процессом, но «не шмогла».

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газа

Путч-1973 случился на фоне экономического краха, затронувшего все слои населения, чего в Беларуси не наблюдается. Скорее здесь уместнее провести параллель с нынешней Венесуэлой.

Забастовка транспортников в Чили парализовала всю оставшуюся экономическую активность. Забастовки на МТЗ и «Беларуськалии» – неприятно, конечно, но «неприятность эту мы переживем».

Альенде, по сути, был топ-менеджером широкой левой и леволиберальной коалиции «Народного единства». Батька представляет лишь самого себя и свой семейный бизнес по управлению страной.

К сентябрю 1973 года вокруг президента Альенде были сплошные измена, трусость и обман. Президент Лукашенко жестко контролирует военно-административную иерархию, замкнутую лично на него. Белорусский генерал Пиночет просто бы случайно пропал без вести еще в конце 1990-х.

Единственное, что объединяет два случая, так это то, что в обоих противостояниях:

– проамериканские военные и правые либералы против марксистов и левых либералов и

– прозападная оппозиция против постсоветской периферийной автократии – мне лично не за кого болеть.

P.S. Судя по прогнозу погоды, в Минске идет дождь. Но иногда дождь – это просто дождь. 

Источник: Блог Михаила Мошкина



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