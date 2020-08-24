Королева Елизавета II передумала возвращаться в Букингемский дворец

24.08.2020, 13:35, Разное

Ее Величество Великобритании, как известно, редко нарушает свои же традиции, но иногда случаются и исключения. Так, каждое лето Елизавета II уезжает на каникулы в Балморал – в свою шотландскую резиденцию, где проводит время с мужем, принцем Филиппом, и своими родными, которые по очереди приезжают в гости. Осенью же королева возвращается в Букингемский дворец к работе и живет там до рождественских каникул, которые обычно проводит в поместье Сандрингем, Норфолк. Однако в этом году из этого устоявшегося с годами маршрута выпадает главное звено: по данным Sunday Times, Елизавета II решила не возвращаться в 2020-м в Букингемский.

Вместо этого по окончании летних каникул Ее Величество вернется в Виндзорский замок, где, начиная с марта, она провела весь карантин, связанный с пандемией коронавируса. Сообщается, что Виндзор отныне станет постоянной резиденцией Елизаветы II, а в Лондон она будет выезжать только для выполнения обязательств и проведения важных приемов и встреч, и то, когда это станет безопасным.

Елизавета II в Букингемском дворцеСейчас же Елизавета и Филипп наслаждаются спокойным отдыхом в Балморале. По словам гувернантки замка Шины Стюарт, в период своих летних каникул Елизавета и Филипп мало чем отличаются от обычной английской семьи. В замке нет прислуги, герцог часто отвечает за приготовление пищи, в том числе барбекю, а королева сама сервирует стол, тоже что-то готовит и моет посуду.

Прогулки, пикники, собаки – мно-о-ого собак – и все время сменяющие друг друга гости. Это милое местечко для бабушки и дедушки, здорово, что мы имеем возможность часто приезжать к ним, – рассказывала внучка Елизаветы, принцесса Евгения, в фильме Our Queen At Ninety на телеканале ITV в 2016-м. – Тебе всегда дадут комнату, где ты сможешь отдохнуть и сбежать от суеты. Это одно из самых любимых и прекрасных мест на планете. Думаю, бабушка нигде не бывает настолько счастлива, как там. Она очень-очень любит этот замок.