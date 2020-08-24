В Кремле высказались о поведении демонстрантов в Белоруссии

24.08.2020, 13:23, Разное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на митингах в Белоруссии не было провокаций со стороны оппозиции. Стражи порядка не прибегали к жестким мерам. В Кремле выразили надежду, что последующие шествия будут такими же мирными.

Песков отметил, что Москва обеспокоена ситуацией с вмешательством в дела Минска. Пресс-секретарь назвал действия государств-недоброжелателей неприемлемыми и призвал их дать возможность белорусам самим решить внутреннюю проблему.

В Кремле отказались комментировать появление белорусского лидера Александра Лукашенко с автоматом. Ранее в Сети распространились кадры, на которых президент в бронежилете покидает вертолет и идет в сторону своей резиденции в Минске.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 23 Авг 2020 в 10:38 PDT

В минувшее воскресенье в столице Белоруссии состоялся массовый митинг. По предварительной информации, в центре города собрались около 100 тысяч человек. Жители столицы потребовали немедленной отставки президента. Обошлось без задержаний.

Напомним, выборы главы Белоруссии прошли 9 августа. Явка составила 84%. Победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Согласно данным ЦИК, за него отдали голос 80% граждан. Многие жители страны назвали итоги голосования нечестными.